Таков итог рейдов рабочих групп УВД на тему готовности к весенне-полевым работам. Речь идет о порядке хранения и учета лома черного и цветного металлов, их отходов, а также содержания сельскохозяйственной техники. Так, с начала посевной свыше восьмисот двадцати тонн конструкций на момент проверок захламляли мехдворы и мастерские. Свыше тридцати должностных лиц уже привлечены к административной ответственности.

Контроль за безопасностью дорожного движения во время посевной и готовностью техники ведет и ГАИ. В ходе мониторинга проверено свыше 16 тысяч транспортных средств АПК. Как оказалось, более тысячи не имеют допуска к участию в дорожном движении. Мониторинг продолжается.