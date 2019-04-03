Google анонсировала начало работы новой функции — отправка писем в Gmail по таймеру. До сих пор планировать отправку по времени можно было только с помощью дополнительных плагинов, передает hi-tech.ua.

Также появилась функция Smart Compose, которая автоматизирует стандартные фразы в письмах, запоминая, как пользователь обращается к определённому адресату или команде. Она фиксирует фразы, вроде «привет» или «добрый день», позволяя добавлять их автоматически в дальнейшем. Функция работает на французском, итальянском, португальском и испанском языках.