Национальный банк Беларуси постановлением №117 утвердил Инструкцию о порядках ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами.

Документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 1 июня.

Документом также признаны утратившими силу ряд постановлений Нацбанка, которыми регламентировался порядок ведения кассовых операций в наличной иностранной валюте.

Новая инструкция устанавливает единый порядок ведения кассовых операций для наличных беларусских рублей и иностранной валюты, а также расчетов наличными рублями между юрлицами, их подразделениями и ИП. Действие инструкции распространяется на территорию Беларуси.

Как пояснили в Нацбанке, в новой инструкции объединены три ранее действовавших документа. Она предусматривает ряд упрощений. Так, субъекты, которые не установили ежедневные сроки сдачи наличных, смогут не сдавать их в банки, если в кассовый остаток составит не более двух БВ в день.

Субъекты хозяйствования смогут получать наличные рубли и валюту не только в банках, но и использование корпоративных банковских карт. Точно также и вносить наличные рубли в банки можно будет с использованием корпоративных дебетовых карточек с применением программно-технических средств, обеспечивающих обслуживание держателей карточек.

Инструкция отменяет обязанность установления банками своим клиентам лимита остатка кассы в наличной иностранной валюте, порядка и сроков сдачи наличной иностранной валюты.

Отчеты об израсходованных суммах при текущих операциях и командировках должны быть предоставлены в течение 15 рабочих дней, независимо от наличной или безналичной формы операций.

Субъекты, занимающиеся оптовой торговлей, могут принимать наличные рубли от других субъектов за проданные товары в сумме не более 100 базовых по каждому платежу. Сейчас это 2 550 рублей.