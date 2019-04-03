Рейдовой группой правоохранителей из Островецкого РОВД, занимавшейся мониторингом агропромышленной сферы, выявлен факт присвоения топлива трактористом одного из местных предприятий.

Подозреваемый, мужчина 1973-го года рождения, участвуя в посевной кампании, в течение марта экономил топливо, и в конце месяца, вместо того, чтобы его должным образом оприходовать, решил похитить.

Злоумышленник специально выбрал подходящий момент, когда отлучился сторож, охранявший стоянку, на которой в то время находился его “Амкадор”, и слил из бака 315 литров солярки. После этого вместе с похищенным на своем личном автомобиле покинул мехдвор, но практически сразу попал в поле зрения стражей правопорядка.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.211 “Присвоение либо растрата”.

Статья 211. Присвоение либо растрата

1. Присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено, —

наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет со штрафом или без штрафа, или лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З)