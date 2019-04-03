Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» трансформируется в технологичный город-спутник Минска, заявил премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас сегодня на встрече с заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Шэнь Юэюэ.

«Благодаря совместной работе специалистов Беларуси и Китая парк уже стал местом притяжения иностранных инвестиций, технологий и людских ресурсов. В парке уже зарегистрированы 43 резидента, в том числе из США, Европейского союза, Израиля, Канады и России. Поэтому сейчас мы уже можем называть этот парк не только белорусско-китайским, но и международным», — цитирует премьер-министра пресс-служба правительства.

Провинция Чжэцзян, которая является малой родиной Шэнь Юэюэ, сегодня один из самых развитых с экономической точки зрения регионов, там располагается штаб-квартира корпорации «Алибаба».

«С учетом ребрендинга парка «Великий камень» и его трансформации в технологичный научный город-спутник Минска были бы рады созданию в парке субпарка провинции Чжэцзян, а также приходу в парк крупных высокотехнологичных компаний из вашей провинции», — сказал Сергей Румас.

Глава правительства также затронул тему регионального взаимодействия, которое должно стать локомотивом развития белорусско-китайских экономических отношений.

«В этом вопросе мы рассчитываем на ваше содействие, учитывая ваш опыт руководящей работы в городе Ханчжоу», — добавил он, отметив заинтересованность белорусской стороны в установлении побратимских связей между Ханчжоу и одним из белорусских городов.

Встреча в правительстве прошла в преддверии второго международного форума «Один пояс и один путь» в Пекине.