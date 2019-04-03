По словам Анны Исаевой, которая в прошлом была представителем артистки, близкие Началовой не поддержали инициативу.

Ранее в российских СМИ появились сообщения о планах снять художественный фильм, посвященный скончавшейся 16 марта Юлии Началовой.

В качестве режиссера могла выступить Наталья Филатова. Предполагалось, что сценарий будет создан на основе реальных событий из жизни артистки.

Однако родители Юлии Началовой не захотели поддержать эту инициативу. Как отметила Анна Исаева, у близких певицы есть собственные идеи о том, как сохранить светлую память о дочери.