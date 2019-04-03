Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет страны о досрочном уходе со своего поста, сообщает агентство Algerie presse service.

В марте Бутефлика после массовых протестов в Алжире объявил, что не будет баллотироваться на пятый президентский срок. Он находился у власти с 1999 года. Тогда он также объявил о создании нового правительства и переносе президентских выборов, ранее назначенных на 18 апреля.

Бутефлика уже сформировал новое правительство, в котором он занял пост министра обороны. Всего в нем 27 министров, возглавил его Нуреддин Бедуи, ранее бывший министром внутренних дел Алжира. После этого в столице страны прошли протесты, отмечалось, что на улицы вышли сотни людей.