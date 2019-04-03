Для улучшения экономики депрессивных регионов там следует создать условия для развития предпринимательства и условия для жизни молодежи, считают эксперты.

Александр Лукашенко на вчерашнем совещании по региональному развитию в очередной раз напомнил чиновникам о важности роста зарплаты и ее современной выплаты.

По информации пресс-службы, в 2018 году только 10 из 128 районов и городов имели зарплату выше средней по стране. В Могилевской области нет ни одного такого района или города. За январь-февраль ситуация кардинально не поменялась.

«Более того, она еще и выплачивается не вовремя. И это ответственность премьер-министра и первого вице-премьера», – заявил Александр Лукашенко.

«Вы знаете, что тема занятости и своевременной выплаты зарплат под моим особым контролем. И своих жестких установок в этом вопросе я менять не намерен, потому что люди хотят каждый день кушать и во что-то одеть детей, чтобы отправить в школу и в детский сад. Не мне вам это объяснять», – заметил президент.

Нужно отметить, что глава государства регулярно поднимает тему повышения зарплаты. Ранее он потребовал довести уровень среднего заработка до 1000 рублей.

Между тем, как говорят данные Белстата, в настоящее время средняя заработная плата по стране не дотягивает до «заветных» 1000 рублей. И хотя в декабре 2018 года и был зафиксирован уровень средней зарплаты в республике на отметке 1115,3 рубля, уже в январе этот показатель снизился до 981,6 рубля, а в феврале упал до 977,6 рубля.

В регионах, о которых говорил на совещании Лукашенко, реальная ситуация еще хуже. Как выяснила в конце прошлого года Федерация профсоюзов Беларуси, есть районы, где сложился такой низкий уровень зарплат, который не позволяют приобретать даже необходимый минимальный уровень товаров и услуг.

Регионы «растут» по-разному

«Проблема неравномерности экономического роста и доходов в различных регионах Беларуси и в различных отраслях уже проявила себя в 2014-2015 годах после очередного кризиса, когда стало понятно, что регионы «растут» по-разному», – заметил в комментарии «Ежедневнику» руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

По его словам, это очень сильно связано с наличием экосистемы в каждом регионе: способен ли регион воспроизводить потенциал экономического роста или нет. В тех регионах, где зарплата растет быстрее и где экономический рост выше, чем в других, как правило, сосредоточены учебные заведения и созданы более адекватные условия для ведения бизнеса, пояснил экономист.

«Это Минск, другие крупные города, а также Полоцк и Новополоцк, где есть нефтеперерабатывающий завод Нафтан», – добавил он.

Что с депрессивными регионами?

«А проблема депрессивных регионов — это так называемая проблема моногородов, с которой мы столкнулись гораздо позже Украины и России. Госпредприятия жили у нас за счет дотаций, и когда было решено сократить объем господдержки таких предприятий, они постепенно стали уходить в жесткий минус и состояние санации и банкротства», — обозначил проблему собеседник.

Отсюда и все проблемы, пояснил Владимир Ковалкин. Так, градообразующие госпредприятия приходят к своему логическому завершению, и, следовательно, больше не могут выплачивать зарплаты и поддерживать ту социалку, которая была.

«В результате люди теряют работу, молодежь и высококвалифицированные кадры переезжает в более успешные регионы. Этот процесс повторяется постоянно из года в год. Те регионы, которые менее успешны, остаются со старыми кадрами и своими проблемами», – обратил внимание экономист.

Он считает, что поэтому решить проблему с помощью совещаний и приказов в данном случае невозможно. Если у руководства страны есть желание развивать депрессивные регионы, надо сделать две вещи: создать условия для развития мелкого и среднего бизнеса и условия для жизни молодежи, а это развитие сферы образования и медицины на местах.

«И только начиная с этого можно говорить о развитии депрессивных регионов, а значит, и о росте там заработной платы», – резюмировал собеседник.