В авто противника завода АКБ в Бресте, как сообщили СМИ, якобы нашли патроны и взрывчатку.

На автодороге на Гершоны под Брестом сотрудники ГАИ вместе с людьми в штатском остановили автомобиль Моисея Мазько, являющегося членом инициативной группы против строительства аккумуляторного завода.

При осмотре машины милиционеры обнаружили подозрительный пакет, в котором якобы были взрыватели, охотничьи патроны, взрывчатка .

Правозащитник Владимир Величкин, находившийся на месте событий, считает, что просто произошла провокация спецслужб: «Проверенный и известный метод, ещё Николаю Автуховичу патроны подбрасывали, чтобы его посадить».

Согласно информации правозащитника Романа Кисляка, автомобиль, на котором ехал Моисей Мазько, принадлежит не ему, а монастырю, в котором мужчина работает завхозом.