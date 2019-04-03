На MILEX-2019 покажут белорусские пистолеты и винтовки

Их представит ООО «БСВТ-новые технологии».

На военной выставки MILEX-2019 будут представлены образцы белорусского стрелкового оружия. Очередные новинки анонсировал Госкомвоенпром. Их разработчиком выступило белорусское ООО «БСВТ-новые технологии».

Модульный пистолет ПСНВ является одной из первых разработок пистолетов в нашей стране. Он сделан под калибр 9х19х18. Кроме него будет показан пистолет ПВ-17 калибра 9х19. Оба пистолета созданы под распространенный калибр 9 мм и патроны Парабеллум.

Масса пистолета 460 граммов, начальная скорость пули 340-350 м/с. Емкость магазина — шесть патронов. Есть удлиненный магазин на восемь патронов. Пистолет, благодаря размерам, может носиться скрытно.

Кроме того, будут представлены две снайперские винтовки СВ.01 (калибра 7,62 мм) и СВ.02 (калибра 5,56 мм). Винтовки стали первыми, выпускаемыми в нашей стране. Они позволяют добиться высоких результатов на средних дистанциях 300-600 метров. Прицельная дальность стрельбы составляет 1000 метров. Живучесть ствола винтовки имеет хороший показатель на сегодняшний день – до 8 000 выстрелов.

Оружие можно снабдить новым прибором беспламенной и бесшумной стрельбы. Такая винтовка может быть с успехом использована снайперами подразделений специального назначения при решении задач по уничтожению сложных целей с большого расстояния.

Госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась во время посещения ОАО МЗКТ в феврале 2019 года рассказал, что Беларусь выпустит серийные образцы боевого оружия и стрелковых боеприпасов уже в этом году.

«Мы уже фактически вышли на финишную прямую. В этом году, думаю, у нас уже появятся не опытные, а серийно выпускаемые образцы боевого оружия и стрелковых боеприпасов. Это востребованная продукция и для наших Вооруженных Сил, и для внешних рынков», — подчеркнул он.