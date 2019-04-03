Мужчине стало плохо за рулем, он выехал на тротуар и насмерть сбил женщину — фотофакт

По предварительной информации, ДТП произошло, когда водитель уже и сам был мертв.

Смертельная авария произошла сегодня на улице Ильича, недалеко от кинотеатра «Мир» в Новобелице. Водителю «Ауди» внезапно стало плохо за рулем, автомобиль выкатился на пешеходную дорожку и насмерть сбил женщину — по имеющимся сведениям, пенсионерку.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что водитель тоже мертв. По предварительной информации, он скончался еще до столкновения.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и других служб.