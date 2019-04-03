Новый перечень учитывает пожелания граждан, юрлиц, главного управления медпомощи, экспертизы.

В Министерстве здравоохранения подготовили проект нового перечня лекарственных средств, которые реализуются без рецепта врача. Об этом сообщает издание «Медицинский вестник».

Текущий перечень лекарств, которые реализуются без рецепта, был утвержден в 2012 году постановлением Министерства здравоохранения №55.

В новом перечне также ликвидируются лимиты на продажу лекарств в одни руки – не более 50 таблеток, доз, капсул, драже, порошков, гранул и др. Ограничения остались только в отношении фенобарбитал- и спиртосодержащих препаратов (боярышник, корвалол и др.), а также для мифепристона, левоноргестрела, перманганата калия.

Помимо этого, из перечня удалили большую часть инъекционных лекарств: «Актовегин», «Алфлутоп», «Лидокаин», антибактериальные ЛС и др. Связано это с тем, что данные лекарства оказывают системное действие и не предназначены для применения без рекомендации врача.