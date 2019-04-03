3 апреля Министерство информации Беларуси ограничило доступ сразу к 244 интернет-ресурсам.

Доступ был закрыт в связи с размещением на этих сайтах информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, сообщили в ведомстве.

Решение о блокировке было принято на основании письменного уведомления Министерства внутренних дел и руководствуясь частью третьей пункта 10 Декрета от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».