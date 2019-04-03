Новости сверхдержавы прекрасны: как выяснил Росстат, почти 80% российских семей испытывают трудности с тем, чтобы купить себе самое необходимое и удержаться в рамках ежемесячного семейного бюджета.

В проведенном с 15 по 29 сентября исследовании о жизни населения в 2018 году приняли участие 60 тысяч семей. Опрос шел по всем российским регионам. В общем-то, в целом положение дел в стране описывают всего две строчки из росстатовской статистики. Первая: денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году составили 32,6 тыс. руб. И тут хочется спросить, какой Игорь Иванович привнес оптимизма в показатели. Вторая: чтобы иметь возможность купить самое необходимое и свести концы с концами, ежемесячный доход российской семьи должен составлять в среднем хотя бы 58,5 тыс. руб. Данные опубликованы 1 апреля, но смешно от этого почему-то не делается.

Для 53% российских семей, выяснил Росстат, самый настоящий бич — неожиданные траты. Поломалась мебель, понадобился срочный ремонт, всерьез заявил о себе один из зубов — новость похлеще сообщения о стихийном бедствии. Более трети — 35,4% — российских семей не в состоянии обеспечить каждого в доме просто нормальной, подходящей по сезону парой обуви. 11% — более десятой части населения — сообщили сотрудникам Росстата о нехватке средств на жизненно необходимые лекарства. То, что четверть семей не в состоянии устроить семейное торжество с гостями, а почти половина не может себе позволить раз в году съездить отдохнуть на неделю — уже так, очевидные мелочи.

В Кремле на вышеприведенные данные отреагировали своеобразно. «Почему именно на обувь, почему именно на треть и откуда эти цифры. Честно говоря, я был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Впрочем, когда государство раздает миллиарды соседним странам, кому в качестве безвозмездной финансовой помощи, кому — на выплату им же выданного кредита, а кому и просто списывает долги, равные нескольким бюджетам отдельных субъектов федерации, его официальным представителям больше ничего не остается — только кривляться.