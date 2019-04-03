Кто может создать рабочие места в регионах и вытянуть их из бедности.

Футуристы и эксперты в экономике прогнозируют, что совсем скоро компаниям не понадобится прежнее количество работников – их заменят роботы. Это обещает снижение трудовой нагрузки и сокращение рабочих часов. На некоторых белорусских предприятиях работники уже трудятся по 2-3 дня в неделю или по 3-4 часа в день. Но совсем не из-за современного оснащения производства.

В начале 2019 года работников, которые трудятся в условиях вынужденной неполной занятости, стало больше. За январь-февраль их было 37,8 тысяч против 34,2 тысяч в 2018 году. В прошлом году в такой форме работали 2% от списочной численности работников, сообщала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Правда, годом раньше в режиме неполного рабочего времени вынуждены были работать в 2 раза больше человек — около 86 тысяч.

Людей отправляют в отпуска или снижают им рабочую нагрузку из-за того, что предприятия неэффективно работают на рынке. Проблема избыточной занятости и неполного рабочего графика касается, прежде всего, крупных и средних госпредприятий, многие из которых находятся в регионах.

По данным независимых профсоюзов, работа неполный день или неделю и вынужденные отпуска стали хронической проблемой многих предприятий.

— Госкомпании просто вынуждены выполнять социальные функции, которые на них переложило государство, то есть сохранять более низкую статистику по безработице и снижать напряжение на рынках труда в регионах, — отмечает научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Мария Акулова.

Если бы в регионах более активно развивался бизнес, то многие работники таких компаний ушли бы трудиться в частный сектор, тем самым решив проблему бывших нанимателей с невостребованными рабочими руками. Но работы, особенно с достойной зарплатой, в регионах мало, а доходы местных жителей ставят под сомнение выживаемость ориентированного на них малого бизнеса.

Эксперты признают, что давно пора улучшить поддержку безработных – это бы снизило страх работников уходить с неинтересной и невыгодной работы с низкой зарплатой. Если же эти люди останутся неконкурентоспособными на рынке труда, а в регионах не появится перспектив для создания малых и средних предприятий, то неизбежно будет расти уровень бедности.

Почему работники не увольняются?

Более активные работники, которых коснулась ситуация с неполной занятостью или вынужденными отпусками, скорее всего, уже уволились с таких предприятий и устроились на другую работу. Часть уехала на заработки – в крупные города, в Россию и к западным соседям. Тем, кто остался, найти себе место на местном рынке труда сложно.

Есть и те, кого такое положение вещей вполне устраивает, потому что с сохранением части зарплаты они имеют меньшую нагрузку на работе. Некоторые летом переходят на свободный график и уезжают на дачи, чтобы вырастить огород.

Все так называемые гибридные варианты, как например, когда человек летом уезжает на дачу, пока у него сохраняется рабочее место и ему платят какую-то часть зарплаты, приносят экономике огромные издержки.

Рецепт для выздоровления

— Если решать проблему избыточной и вынужденной неполной занятости только административными методами, то проблемы не исчезнут. Пути решения очевидные. Невозможно создать дополнительные рабочие места, чтобы люди могли эффективно трудиться и иметь достойную оплату, если не через развитие бизнеса, в частности малого и среднего, — считает председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.

Есть часть госсектора, которая продолжает работать без убытков. Более эффективное корпоративное управление и оптимизация производственных процессов в таких госкомпаниях способны повысить их результативность, отмечает Мария Акулова. На них вполне можно какое-то время подержать часть работников в условиях частичной занятости. Но с тем серьезным балластом, который составляют убыточные предприятия, проблема стоит острее и вряд ли, по мнению эксперта, их можно сделать рентабельными за счет инвестиций или совершенствовании управления.

Проблема с излишней занятостью и необходимостью сокращать рабочее время и отправлять людей в вынужденные отпуска, в которых за первые два месяца этого года находились почти 14 тысяч работников, упирается в назревшие экономические реформы.

— Пока не решены смежные вопросы, сложно однозначно говорить, что, например, следует закрывать компании или отпускать «лишних» людей на рынок труда. Вопрос стоит шире − в поиске комплексных решений. Как это сделать? Всемирный банк и другие международные организации уже не первый год разрабатывают дорожную карту, − подчеркивает Мария Акулова.

Первый шаг – признать комплексные проблемы госпредприятий, проанализировать, что там происходит с занятостью и искать решения, как с этим справиться, заключают эксперты.