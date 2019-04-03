В Могилеве устанавливаются обстоятельства особо злостного хулиганства и незаконного лишения свободы: трое молодых людей возомнили себя охотниками на «нацистов». Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

По данным следствия, 25 августа 2018 года трое молодых людей, относящих себя к антифашистскому движению, удерживали на протяжении двух часов в бесхозном сарае 17-летнего парня. «Он, по их мнению, якобы придерживался нацистских взглядов. Преступные действия сопровождались угрозами насилием, а также побоями», — рассказала Анастасия Лавринович. По данному факту в отношении двух парней и 19-летней девушки Могилевским межрайонным отделом СК возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.339 УК (особо злостное хулиганство) и ч.1 ст.183 УК (незаконное лишение свободы).

Также установлена причастность двух парней к двум другим фактам ранее совершенных хулиганств. Они находили в социальной сети молодых людей, якобы придерживающихся нацистских взглядов, и назначали им встречи. Хулиганы распыляли им в глаза жидкость из газового баллончика и избивали.

Двое могилевчан находятся под стражей, девушка — под домашним арестом. Расследование продолжается.