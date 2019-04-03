Бюджет студентки: как прожить в Минске на 237 рублей в месяц

Я студентка первого курса Белорусского национального технического университета. Мой бюджет – это стипендия 76 рублей в месяц, а также деньги, которые дает мама – это 150-200 рублей.

Варианты заработка для студентов

Подработки пока нет: на первом курсе учеба отнимает много времени, да и вариантов заработка не так много: чаще всего это разовая раздача листовок.

Одна моя знакомая зарабатывает деньги, играя в переходах метро, творческий подход, так сказать. Ее заработок составляет от 15 до 50 рублей за 2-3часа, тут уж как повезет.

Профсоюзный комитет нашего университета дает возможность участвовать в организации различных университетских мероприятий, за это дают надбавку к стипендии.

Профсоюз и университет раз в семестр могут выплатить небольшое пособие, если доход на члена семьи обучающегося меньше либо равен двум с половиной бюджетам прожиточного минимума. Матпомощь составит 71 рубль.

Еще один вариант заработка – платная сдача крови. Правда, это немного страшно, но некоторые идут на такой риск. За сдачу крови на «материальной основе» полагается денежная компенсация. За 400-500 мл. крови платят 82,72 руб. Студентам дневной формы обучения полагается также доплата – 18,38 руб.

На что расходится бюджет у студентов

Стараюсь контролировать траты с помощью приложения. Так получается удобнее, чем просто записывать в ежедневник.

Каждый месяц выделяю основные категории трат: плата за общежитие, еда, транспорт, интернет, телефон, развлечения.

Жилье

Мне повезло, я попала в число студентов, которым дали общежитие. Оно оказалось блочного типа, в блоке 2 комнаты (на 2 и 3 человека), туалет и ванная, кухня – общая на этаж.

В общежитии есть одна прачечная на 9 этажей. Стирка стоит от 2,5 до 5 рублей в зависимости от режима.

За месяц проживания я плачу всего 21 рубль.

Продукты

На что студент тратит больше всего денег? Правильно, на еду.

В месяц выходит примерно 120 рублей плюс аренда холодильника – это еще 5 рублей в месяц.

Завтракаю в общежитии, обедаю, по возможности, в столовых.

В БНТУ они одни из самых лучших и бюджетных в городе, средний чек – 3-4 рубля.

Продуктами закупаюсь раз в неделю на 10-15 рублей. Это если не ограничивать себя. На «черный день» у каждого студента в морозилке лежит заветная пачка пельменей. Кроме того, часть продуктов, как почти все иногородние студенты, я привожу из дома.

Когда с деньгами туго, устраиваю разгрузочные дни из того, что есть: чаще всего, это гречка и яйца. Полезно для фигуры и кошелька.

Кстати о фигуре: у нас в университете есть платный бассейн и различные бесплатные секции (волейбольная, баскетбольная,биатлонная). Я пока ограничиваюсь пробежками по лесопарковой зоне возле общежития.

Транспорт

Если на наземном транспорте есть вариант ездить «зайцем», то с метро так не прокатит.

Кстати, после одного случая, когда меня словили «зайцем» в троллейбусе, я всегда оплачиваю проезд. Это было год назад, я тогда еще училась в школе и приехала на весенние каникулы в Минск погостить. Талончика не было, а у водителя не оказалось сдачи. В итоге контролеры меня пожалели, штраф я не платила, но осадок остался.

Я стараюсь больше ходить пешком. Это было довольно удобно в первом семестре, когда многие занятия проходили в корпусе, расположенном недалеко от общежития. Я покупала 60 поездок на метро, хватало почти на 2 месяца!

В этом семестре корпус БНТУ рядом с общежитием ремонтируется, на метро приходится ездить чаще. Теперь в день выходит до 6 поездок, поэтому приходится покупать безлимитный проездной – это 29 рублей в месяц.

Ради эксперимента несколько раз ходила на учебу пешком: по времени чуть больше часа быстрым шагом. Но это вариант для прогулки при хорошей погоде, не более.

Интернет

За интернет в общежитии плачу раз в 3 месяца 10 рублей – это самый дешевый тариф. На мобильный телефон и интернет каждый месяц уходит 8 рублей.

Бытовая химия

Раз в 2-3 месяца закупаюсь различными бытовыми средствами. Весь список необходимых вещей поможет найти fix price:

туалетная бумага – 3 руб.;

средство для мытья посуды – 2 руб.;

средство для санузла – 3 руб.;

губки 5 шт. – 2 руб.;

мыло для рук – 2 руб.

Итого 12 рублей.

Маникюр

Цены за маникюр с покрытием гель-лак в салонах доходят до 50 рублей. Я нашла обходные пути – это различные группы, где требуются модели на данную процедуру. Если повезет, то можно попасть бесплатно, но такой маникюр займет от 4 часов. Чаще всего «модели» оплачивают расходный материал, а это от 5 до 10 рублей. Таким образом, экономлю иногда в 10 раз!

Развлечения

В марте я ходила на концерт группы ЛСП. На билет ушло 39 рублей.

Но вообще из таких развлечений, как концерты и походы в кино, я себе ничего до этого времени не позволяла. Обхожусь прогулками по городу.

Одежда

Трачусь редко, сейчас нет необходимости, вся сезонная одежда и обувь есть. Но, если хочу купить какую-то вещь, урезаю траты на питание, таким образом за 1,5 – 2 месяца накапливаю на нужную мне вещь.

Периодически заглядываю в секонды, но приличную одежду найти удается редко, в основном это футболки.

В марте на одежду я не тратилась, так что в бюджет эта трата пока не идет.

Вывод

При грамотном подходе студент вполне может прожить на стипендию и небольшую помощь родителей. Конечно, ежемесячный шоппинг позволить себе сложно, но основные потребности будут удовлетворены. А если проявить изобретательность, то вполне можно найти доступные варианты маникюра, услуг парикмахера, развлечений.

Фото: Ася Мележ