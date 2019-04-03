Около 147,4 тыс. срочных вкладов закрыли физические лица в банках Беларуси в 2018 году, при этом величина таких вкладов сократилась примерно на 0,5 млрд. рублей.

Такова довольно печальная статистика, представленная Национальным банком РБ в рамках исследования данных о структуре срочных депозитов по программе «Знай своего клиента» на конец 2018 года.

Количество счетов, открытых в банках резидентами РБ, за прошлый год снизилось на 145,2 тыс. и составило на 1 января 2019 года 2 009,1 тыс. А число счетов, открытых нерезидентами, сократилось на 2,2 тыс. и достигло 15,7 тыс.

Это серьезное снижение, которое дополняет печальную картину, вырисовывающуюся, если посмотреть на величину срочных вкладов. С одной стороны, сумма вкладов, номинированных в белорусских рублях, за год увеличилась на 0,7 млрд. рублей и достигла 4,07 млрд. рублей. Но аналогичные депозиты в иностранной валюте сократились на 0,62 млрд. долларов – до 6,2 млрд. долларов. Таким образом, в прошлом году сбережения физических лиц, размещенные в срочных вкладах, сократились примерно на 0,5 млрд. рублей. При этом слабым утешением может служить то, что население стало отдавать предпочтение белорусским рублям, к тому же в IV квартале 2018 года этот процесс замедлился, а в начале 2019 года, похоже, сформировалась противоположная тенденция.

Богатые богатеют, а бедные – беднеют. Это про Беларусь

Но не все на рынке срочных депозитов печально: если количество вкладчиков сокращается, то их качество растет. Хотя в Беларуси существует, как принято считать, социальное государство, но общемировые тенденции не обходят нас стороной: как и в большинстве стран мира, богатые у нас становятся все богаче, тогда как бедные – беднее.

По данным Нацбанка, сумма средств, приходящихся на одного вкладчика при условии наличия у физического лица одного срочного банковского вклада во всех видах валют, на 1 января 2019 года составила 8,62 тыс. рублей против 7,75 тыс. рублей на начало прошлого года. При этом сумма одного депозита в белорусских рублях выросла до 3,81 тыс. рублей с 3,07 тыс. рублей, тогда как валютного вклада – до 6,47 тыс. долларов с 6,36 тыс. долларов.

Таким образом, наряду со снижением числа вкладов в 2018 году происходило их укрупнение. Это означает, что закрывались большей частью депозиты на небольшие суммы. А это и означает, что деньги из банков забирают люди с небольшими сбережениями, тогда как богатые увеличивали свои накопления.

При этом вкладчики – нерезиденты намного богаче жителей нашей страны. Один вкладчик-резидент по данным на 1 января 2019 года имел в среднем срочный банковский депозит в белорусских рублях на сумму 3,74 тыс. рублей, а в иностранной валюте – на 6,4 тыс. долларов. Сумма вклада на одного вкладчика – нерезидента составила в национальной валюте – 15 тыс. рублей, а в иностранной валюте – 14,17 тыс. долларов.

Впрочем, величина вкладов нерезидентов в белорусских банках сравнительно невелика. На начало 2019 года срочные вклады резидентов РБ составили 17,07 млрд. рублей, что составляет 97,84% от общей суммы срочных депозитов. В том числе в белорусских рублях вклады составили 3,97 млрд. рублей, в иностранных валютах – 13,10 млрд. рублей. Срочные депозиты нерезидентов на 1 января 2019 года равнялись 378 млн. рублей, из которых вклады в рублях составили 100 млн. рублей, а в иностранных валютах – 278 млн. рублей.

Кредо Минфина и Нацбанка: нам не нужны деньги, даешь низкие ставки

Казалось бы, негативные тенденции на рынке срочных депозитов населения должны были обеспокоить наши финансовые ведомства, но они сохраняют олимпийское спокойствие. Дело в том, что Минфин и Нацбанк поставили своей целью не финансирование экономики за счет привлеченных средств, а снижение стоимости заимствований.

Так, например, министр финансов РБ Максим Ермолович 29 марта заявил, что министерство могло бы значительно увеличить объемы заимствований в иностранной валюте на внутреннем и внешнем рынках, но не делает этого, так как стремится снизить стоимость заимствований. «Сейчас мы таргетируем не объемы, а ставки по заимствованиям. Это самый важный элемент управления государственным долгом на сегодняшний день», – пояснил он позицию правительства.

Такая позиция выглядит вполне разумной с точки зрения стабильности финансов страны. Однако она является непривлекательной для инвесторов и людей, которые стремятся делать сбережения, так как они стремятся вложить средства как можно выгоднее для себя, а не для эмитента.

Есть и другое но. Отсутствие интереса правительства к увеличению объемов заимствований означает, что оно, как и белорусский бизнес не нуждается в инвестициях, так как в стране нет эффективных проектов. Поэтому деньги населения банкам действительно не нужны: вкладывать-то их некуда. Рынок кредитования фактически находится в стагнации. Если в 2018 году некоторое оживление вносило потребительское кредитования, то в текущем году и оно стремительно теряет темпы. В феврале 2019 года, по данным Нацбанка кредитная задолженность населения и предприятий РБ перед коммерческими банками (без учета Банка развития) уменьшилась по сравнению с январем на 0,2% и составила 44,139 млрд. рублей.

Задолженность физических лиц по кредитам при этом выросла всего на 0,9% – до 11,787 млрд. рублей. Сумма потребительских кредитов в белорусских рублях увеличилась на 0,8% и составила 4,5 млрд. рублей, а задолженность в белорусских рублях по кредитам на финансирование недвижимости поднялась на 0,9% – до 7,3 млрд. рублей.

Таким образом, получается, что стабильность белорусской финансовой системы обеспечивается за счет сокращения ею поддержки экономики. Банки у нас теряют функцию инструмента для развития экономики, а все больше превращаются в некий артефакт, имеющий ценность сам по себе. Уже и вкладчики банковской системе не особенно нужны …