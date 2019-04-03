Сельское население страны умирает в 22 раза быстрее, чем городское.

Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал статистический бюллетень «Естественное движение населения по Республике Беларусь за 2018 год». В нем содержатся данные о естественном приросте и убыли населения, о браках и разводах, причинах смерти населения. Мы изучили первый из этих подразделов.

В 2018 году в Беларуси родилось 94042 человека. Из них мальчиков на 2,4 тысячи больше, чем девочек – 48,2 тыс. против 45,8 тыс. При этом умерло в 2018-м 120063 человека. Таким образом, естественная убыль населения за год составила 26 тысяч человек.

В Минске самый низкий коэффициент смертности – 8,9 умерших на 1000 населения. Но, что интересно, такой же низкий и коэффициент рождаемости. Ниже он только в Витебской области: 8,7 на 1000. А вот смертность там самая большая — 14,6 смертей на 1000 человек.

В среднем по Беларуси коэффициент рождаемости составляет 9,9 на 1000 населения, смертности – 12,7 на 1000. Коэффициент прироста населения отрицательный – —2,8 на 1000 человек населения за год.

Коэффициент младенческой смертности – 2,5, т.е. из тысячи родившихся до года умерли 2,5 (в 2018 году это 238 человек по стране). Это в полтора раза чаще касается мальчиков: для них коэффициент младенческой смертности 2,9, в то время как для девочек – 2,0.

В сельской местности рождаемость немного выше, чем в городе: 10,6 рожденных на тысячу населения против 9,7. Но вот умирает белорусская деревня с гораздо более высокими темпами: сельская смертность вдвое превышает городскую (в городе коэффициент смертности 10,2, а в деревне 21,6). Соответственно, коэффициент естественного прироста (убыли) населения в деревне в 22 раза выше, чем в городе: -11 против -0,5 на тысячу населения за год.

Быстрее всего население убывает в Витебской области – с коэффициентом -5,9. Затем идет Могилевская (-4,1), Гродненская (-3,8), Минская (-3,3), Гомельская (-2,8) области. Медленнее всего из регионов убыль идет в Брестской области (-1,6). В Минске коэффициент нулевой: в 2018-м сколько родилось, столько и умерло. То есть увеличивается население столицы за счет приезжих.

Из районов на первом месте по темпам убыли населения находится Ушачский с коэффициентом -16,5. Близки к нему Городокский (-15,9), Зельвенский (-15,2), Щучинский (-15).

Прирастают только пять районов в стране из 117: Минский (3,3), Жлобинский район (0,8), Дзержинский (0,7), Брестский (0,4) и, как ни странно, Наровлянский (0,2).

Естественный прирост населения наблюдается только в следующих городах и райцентрах (по областям):

Брест (2,9), Пинск (1,4), Ганцевичи (2,4), Дрогичин (0,5), Жабинка (1,1), Иваново (5,2), Ивацевичи (2,9), Кобрин (1,4), Лунинец (2,4), Микашевичи (1,2), Малорита (5,1), Столин (4,5), Береза (2,3), Белоозерск (0,5);

Толочин (0,9) – в Витебской области это единственный город, который показал хоть неболшой прирост.

Гродно (2,3), Островец (5,6), Сморгонь (2), г.п. Вороново (1,9), Кореличи (1,4), Ошмяны (1,4), Ивье (1,1);

г.п. Брагин (9,4), Чечерск (6,4), г.п. Корма (4,7), Наровля (4,7), Жлобин (4,4), г.п. Лельчицы (4,2), Житковичи (2,6), Хойники (2), Буда-Кошелево (1,5), г. Калинковичи (1,6);

Фаниполь (8,1), Столбцы (4,1), Логойск (3,6), г.п. Свислочь (3,4), г.п. Мачулищи (3,2); Березино (2,3), Дзержинск (2,6), Узда (2,3), г.п. Смиловичи (2,0), г. Несвиж (1,5), Жодино (1,4), Любань (1), Солигорск (0,8), Клецк (0,5), г.п. Радошковичи (0,5);

Славгород (2,7), Костюковичи (0,9), Краснополье (0,7).

Таким образом, в основном тенденция к росту наблюдается только в райцентрах западной части Беларуси и вблизи крупных городов (Минск, Брест).

Но заметна и еще одна тенденция: во многих районах и городах Гомельской и Могилевской областей, пострадавших от радиационного загрязнения, естественная убыль населения сейчас гораздо более низкая, чем в основном по стране: Чечерский район (-1), Хойникский район (-0,3), Мозырь (-0,6) и т.д. А пострадавшие райцентры и вовсе активно прирастают, как видно из цифр выше. Причем в своих областях практически только в этих населенных пунктах и наблюдается прирост.