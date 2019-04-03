Беларусь на конкурсе «Мисс Мира — 2019» представит вторая вице-Мисс Беларусь Анастасия Лавринчук.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной школы красоты, передает БЕЛТА. Анастасия родом из Минска и является студенткой второго курса Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ. Она увлекается чтением книг и самообразованием. Гордится тем, что окончила гимназию со средним баллом «10». По словам девушки, сейчас больше всего внимания она уделяет английскому языку, дефиле, постановке речи.

К «Мисс Мира» также предстоит изготовить сценические наряды, поставить творческий номер, народный танец, снять презентационные видеоролики. Подготовиться к соревнованию участнице помогает Национальная школа красоты. Большое внимание на «Мисс Мира» уделяется и благотворительной активности. Примером в добрых делах для Анастасии являются ее родители. На протяжении многих лет семья регулярно посещает детские дома и оказывает им поддержку. Девушка старается участвовать в благотворительных акциях. Например, недавно она сопровождала ребят с инвалидностью на особенном показе мод «Цветные сны», а также выступила в Red Dress — мероприятии, которое также преследует благую цель — средства от продажи билетов всегда направляются на помощь людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Мисс Мира» — старейший и самый престижный конкурс красоты. В нем ежегодно принимают участие около 130 стран. Шоу 2019 года состоится в Таиланде.

Беларусь на самом престижном конкурсе красоты добивалась значительных успехов. В прошлом году «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич вошла в топ-5 «Мисс Мира» и завоевала титул самой красивой девушки Европы. Также белоруску высоко оценили и в промежуточных этапах. Она попала в топ «Мисс топ-модель» и «Мисс спорт».