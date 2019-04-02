Знают о «Союзном государстве» лишь 10% россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел телефонный опрос, согласно которому лишь 10% россиян знают о «Союзном государстве». Больше половины жителей соседней страны, как оказалось, об интеграционном объединении спустя 20 лет его существования не знают вообще ничего.

Проводился данный опрос еще 15.01.2019 и в нем приняли участие 1600 человек из 80 регионов России.

51 процент опрошенных в 2019 году в первый раз слышат о существовании «Союзного государства», 39 процентов — что-то слышали, но, при этом, без подробностей. И только 10 процентов знают о таком образовании.

48 процентов россиян уверены, что не стоит объединять Россию и Беларусь, а следует развивать добрососедские отношения. 18 процентов считают, что объединение возможно, но лишь на равноправной основе. И лишь 17 процентов россиян хотели бы включения РБ в состав РФ.

Создание Союзного государства: