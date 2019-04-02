Восемь игроков из хоккейного клуба «Шахтер» вызваны в национальную сборную Беларуси.

Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси (ФХБ), главный тренер национальной команды Андрей Сидоренко пригласил на тренировки вратаря Михаила Карнаухова, защитников Илью Сушко и Даниила Бокуна, нападающих Виктора Туркина, Виктора Бовбеля, Артема Демкова, Илью Камбовича и Илью Литвинова.

К работе в кэмпе уже приступили форварды «Динамо-Молодечно» Андрей Белевич и Вячеслав Грецкий.

По просьбе клубов солигорского «Шахтера» и молодечненского «Динамо» серия за бронзовые награды чемпионата Беларуси перенесена ФХБ и начнется 8 апреля в Солигорске.

Во время подготовки к мировому хоккейному форуму в Казахстане, который стартует 29 апреля, сборная Беларуси проведет два выставочных матча 5 и 6 апреля против олимпийской команды России. В пятницу встреча начнется в 20.00, в субботу — в 17.00.