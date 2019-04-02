Водитель фуры в Минске тушил загоревшийся тягач и получил ожоги

2 апреля в 03-01 в центр оперативного управления столичным спасателям от сторожа автостоянки поступило сообщение о загорании грузового автомобиля. Когда к месту вызова через 6 минут прибыли спасатели, кабина грузовика «МАН» горела открытым пламенем.

Пытаясь справиться с огнем, водитель грузовика получил ожоги туловища, конечностей, лица и доставлен в больницу. В результате огнем повреждена кабина грузового автомобиля. Пожар локализован и ликвидирован подразделениями МЧС. Причина устанавливается, рассматриваемая версия возникновения пожара – короткое замыкание электропроводки.