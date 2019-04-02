Если Владимир Зеленский выиграет выборы президента Украины, взаимоотношения между Беларусью и Украиной точно не ухудшатся.

Об этом сообщает naviny.by со ссылкой на политконсультанта и советника предвыборного штаба Зеленского Дмитрия Разумкова.

По его словам, в случае победы Зеленского на выборах Украина будет открыта для сотрудничества с любыми государствами, «позитивно настроенными» по отношению к Украине и готовыми развиваться вместе с ней.

А Беларусь является одним из таких государств, – заявил Д. Разумков.

Он отметил, что Беларусь и Украину связывает многолетняя дружба.

Это государство нам во многом помогало, в том числе сегодня в Минске проходит определенный переговорный процесс, который рано или поздно позволит вернуть в страну мир, – добавил политконсультант.