В Минске на очередь на жилье будут ставить при отсутствии квартиры в столице или Минском районе

Ставить на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в столице планируют только тех, кто не имеет в собственности своего жилья в Минске и в Минском районе. И наоборот. Речь идет о молодых семьях, когда возраст одного из супругов до 31 года. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщила заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Оксана Гайдук, комментируя законопроект по вопросам правового регулирования жилищных отношений.

Документ одобрен 2 апреля депутатами нижней палаты белорусского парламента во втором чтении. Депутат также пояснила, что действующий Жилищный кодекс был принят в 2012 году. За это время законодательство претерпело существенные изменения, которые оперативно претворялись в жизнь путем принятия актов Президента Республики Беларусь.

— Новая редакция Жилищного кодекса не содержит революционных изменений, а систематизирует в едином документе нормативные акты, принятые в последние годы, — уточнила О. Гайдук. — При этом максимально сохранена структура действующего кодекса. Из этого документа исключены только главы о приватизации государственного жилья. А также главы о предоставлении жилых помещений по договорам найма, поскольку 1 июля 2016 года закончена приватизация госжилья.