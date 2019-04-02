В предприятии «Столичный транспорт и связь» сообщили, что с 8 апреля в Минске будут переименованы несколько остановок общественного транспорта.

На ул. Масюковщина остановка «Масюковщина» будет называться «Переулок Колесникова» — это коснется обоих направлений. А остановка «Колесникова» на одноименной улице, а также на ул. Люцинской в направлении Налибокской и Каменногорской будет переименована в «Каменную горку-3». На улице Люцинской остановка «Каменная горка — 3» будет переименована на «Поликлиника №40», также в обоих направлениях.

Также на остановке общественного транспорта «ТЦ «Ждановичи» в переулке Колесникова со стороны железной дороги будет пассажиров будут только высаживать. Совершить посадку в транспорт можно будет на новой остановке на противоположной стороне дороги, где расположены жилые дома.