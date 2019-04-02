Сотрудниками отдела уголовного розыска Первомайского РУВД г. Минска был задержан мужчина, который украл у брата денежные средства.

В Первомайское РУВД столицы от жителя района поступило заявление о краже из его квартиры денежных средств в размере 100 долларов США. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска районного управления внутренних дел была установлена личность злоумышленника. Им оказался брат заявителя, 36-летний неработающий минчанин.

Оперативники установили, что братья проживают в одной квартире, но в разных комнатах. Вечером 27 марта злоумышленник решил устроить для своих приятелей праздник – угостить их горячительными напитками. Так как собственных сбережений у него не было, мужчина решил устроить вечеринку за счет младшего брата и украл у него денежные средства.

Известно, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. В прошлый раз, чтобы обогатиться, злоумышленник также решил воспользоваться имуществом родственников – украл ноутбук у жены младшего брата.

В настоящий момент все материалы по данному факту переданы в Первомайский (г. Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта.