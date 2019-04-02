Центральная избирательная комиссия по состоянию на утро 2 апреля обработала 99,18% электронных протоколов голосования на выборах президента Украины, сообщается на сайте ЦИК.

Лидером гонки остается шоумен Владимир Зеленский: за него проголосовали 30,22%, или 5 657 556 избирателей. На втором месте – действующий президент Украины Петр Порошенко с 15,92% (2 981 148).

На третьем месте – лидер парламентской фракции «Батьківщина» Юлия Тимошенко с 13,39% (2 507 660 голосов).

На четвертом месте – внефракционный нардеп, основатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко с 11,68%, на пятом – экс-министр обороны, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко с 6,92% голосов, на шестом – экс-начальник Главного управления разведки Минобороны, бывший председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко с 6,03%.

31 марта в Украине прошли очередные президентские выборы. В них приняли участие 39 кандидатов. Явка избирателей, по данным ЦИК, составила 62,8%.

Как заявила 1 апреля глава ЦИК Татьяна Слипачук, в Украине, очевидно, состоится второй тур президентских выборов. Голосование запланировано на 21 апреля.

Официальные результаты первого тура выборов президента Украины планируют объявить до 10 апреля.