Топ-3 школьных предметов, по которым Минск завоевал больше всего дипломов республиканской олимпиады

Столичные школьники завоевали на заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам 115 дипломов различной степени, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в комитете по образованию Мингорисполкома.

— Благодаря их победе Минск в очередной раз лидирует среди регионов, — заметила заместитель начальника отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Иванова. — Так, дипломантами I степени стали 30 школьников, II — 43, III — 42.

Прекрасный урожай наград в нынешнем году собрали юные биологи.

— Из 15 ребят, которые отправились на олимпиаду, все 15 завоевали дипломы! Биология считается одним из самых сложных предметов на интеллектуальном состязании. Подготовку к нему дети начинают с 6-го класса. Участники должны владеть глубокими знаниями по зоологии, анатомии, генетике, ботанике и т. д. При этом каждую область отрабатывают в лабораториях на практических занятиях, — рассказала Н. Иванова.

На втором месте по результативности — математики. 25 умников и умниц уехали защищать честь столицы на олимпиаду, 20 из них вернулись с дипломами.

Следом — химия. Наградами отмечены 80 % столичных участников.

— По этим трем предметам Минск показал лучшие результаты в стране, — сказала Н. Иванова. — Следует отметить, что в нынешнем году на республиканский этап отправились и трое учащихся 8-х классов. Несмотря на юный возраст, выступали за 9-й класс. Двое ребят стали победителями — завоевали дипломы, хотя им пришлось сразиться в знаниях со старшеклассниками.

Больше всего дипломов у 41-й гимназии — 15, на втором месте гимназии № 1 и 10 — по 7 дипломов. Замыкают тройку лидеров гимназии № 4 и 29 — у них в копилке наград по 5 дипломов.

Среди средних школ лидируют учащиеся СШ № 126 — 3 диплома, СШ № 73, 114 — по 2 диплома.

Заключительный этап республиканской олимпиады по 18 учебным предметам проходил 25–29 марта. Команда Минска была представлена 208 учащимися.