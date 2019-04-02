Американские ученые разработали уникальную пижаму, которая поможет диагностировать реальные причины бессонницы. Умный вид одежды, как сообщает американский научный портал EurekAlert, снабжен специальными датчиками, которые фиксируют позу, измеряют дыхание и частоту сердечных сокращений во время сна.

«Умная» пижама, по словам ее разработчиков из Массачусетского университета, состоит из пяти полимерных частей, сделанных из пьезоэлектрика с датчиками. Они соединены с помощью посеребренных нейлоновых нитей. Провода от каждого устройства ведут к специальной пуговице с печатной платой. Данные будут поступать к получателю через небольшой Bluetooth-передатчик.

Пижама включает в себя два типа автономных датчиков, которые фиксируют изменения положения тела и давления спящего. Она очень практична: выдерживает стирку и мало изнашивается. Разработка, по словам инженеров, уже прошла успешные испытания на добровольцах. Ожидается, что продукт может быть представлен на рынке в течение двух лет, его стоимость, по предварительным оценкам, составит от $100 до $200.