Пять фактов о новом руководителе Могилевщины Леониде Зайце

Высшее образование он получил в 31 год, но дослужился до самых высоких должностей.

«50 лет БССР» и «Кривая Гряда»

Леониду Зайцу в этом году будет уже 61 год. Это далеко не самый молодой чиновник в лукашенковской обойме, но известно о нем не так и много.

Родился он в деревне Гацук. Это самый север Слуцкого района, до Минска около 55 километров. Это деревня более чем на тысячу жителей. Есть школа, музыкальная школа, садик, несколько магазинов.

Местные люди в основном работают на торфопредприятии «Слуцкое». Когда-то в деревне был цех «Милавицы», но его закрыли. Заяц — это одна из наиболее распространенных местных фамилий. Еще частые — Коляда, Хатько, Казючиц.

Среднюю школу Леонид Заяц окончил в 1976 году. Он не пошел учиться в университет, попал в армию. А после вернулся в родную деревню. Начал работать трактористом в колхозе «50 лет БССР». Сейчас это хозяйство имеет название «Кривая Гряда».

Через какое-то время работы в колхозе Заяц поступает на заочное в сельскохозяйственную академию в Горках, обучается там на агронома. Когда отучился, то стал главным агрономом в колхозе «Слуцк», который находится совсем рядом с Гацуком.

Как выбивался в люди

В целом биография Зайца немного напоминает биографию Александра Лукашенко. Учеба в Горках, работа в колхозе. Правда, в политику Заяц так и не пошел.

Когда Советский Союз умирал, то Леониду Зайцу предложили возглавить родной колхоз. Правда, назывался он на тот момент не «50 лет БССР», а «Беларусь». Это одно из самых успешных хозяйств Слуцка. Было оно в порядке и в не самые прибыльные времена — начало 1990-х.

В 1998 году Зайца забрали в райцентр. Он возглавил завод хлебопродуктов. Но эта была только ступень к более высоким должностям. Уже через его забирают председателем Молодечненского райисполкома. Почему не в Слуцкий? Дело в том, что этот район в то время возглавлял еще один будущий топ-чиновник — Зенон Ломать.

И хотя сам Заяц в Молодечно отработал не так долго, но жизнь, пусть и через дочь, свяжет с этим городом.

В 2001 году Николай Домашкевич заберет Леонида Зайца к себе заместителем в Минский облисполком. Там Заяц отвечает за сельское хозяйство и питание.

Но с отставкой Домашкевича и приходом Леонида Крупца работы в облисполкоме для Леонида Зайца не осталось, поэтому он переходит директором в один из лучших в стране агрокомбинатов «Дзержинский». Интересно, что Заяц стал не первым руководителем «Дзержинского», который после прыгнул в министры. До него ту же судьюу повторил Семен Шапиро.

Каким был министром

С 2012 года Леонид Заяц находился на посту министра сельского хозяйства. В рейтингах самых влиятельных людей Беларуси, который составляла «Наша Нива», чиновник традиционно находился в восьмом и девятом десятке.

Чиновник хвалил Лукашенко за то, что тот 1994 не поддался моде на фермерские хозяйства, а отстаивал колхозы. Такие поступки главы государства он называл «мудрыми».

Леонид Заяц говорит с сильным белорусским акцентом, говорить чисто по-русски он не умеет.

«Аграрии должны быть благодарны государству», — один из постулатов работы Зайца. За его время в стране появилось несколько успешных хозяйств, но в целом сфера остается отстающей на фоне соседних государств.

Также работа Зайца связана с постоянными запретами на поставки нашей продукции в Россию и необходимо как-то реагировать на это. Сам министр обвинял Россельхознадзор в подтасовке результатов лабораторных исследований. А также обещал руководителю Россельхознадзора Данкверту, что его не арестуют, если тот приедет в Беларусь.

Среди своих достижений Леонид Заяц называл развитие производства молока и мяса и одно из лидирующих мест Беларуси по экспорту этих продуктов.

Эхо обосранных коров

Министр сельского хозяйства — это вообще взрывная должность. Ни в одном ведомстве руководители не мяянялись так часто, как здесь. Заяц был десятым министром. Но никто до него так долго не находился в этом кресле.

Видимо, Леонид Заяц и дальше мог бы быть министром, если бы не поездка Лукашенко в хозяйство «Купаловский» Шкловского района. Главу государства так возмутили коровы, которые находились в навозе, что он сравнил это хозяйство с Освенцимом.

В результате должностей лишились вице-премьер Михаил Русый, председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, а также министр сельского хозяйства Заяц.

Правда, без работы Заяц побыл совсем недолго. С 1 апреля он стал председателем Могилевского облисполкома.

Дочь работает на «Интеграле»

Ранее министр жил в большой трехкомнатной квартире по улице Воронянского в Минске. Это дом, в котором получили квартиры многие чиновники. Сейчас квартира принадлежит его дочери Натальи. Ей 36 лет. Она работает ведущим инженером на предприятии «Интеграл».

Своего мужа — Александра Лагуновича — Наталья встретила в Молодечно. Он немного моложе жены. Играет в хоккей в ночной лиге в Минске. У пары есть дочь.