Палата представителей в ходе сессии 2 апреля приняла в первом чтении поправки в закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Беларуси.

Зарубежным высококвалифицированным специалистам будет проще получить разрешение на постоянное проживание для работы у нас в стране. Оно будет выдаваться, если иностранец на основании временного разрешения находился в республике в течение четырех лет непрерывно. По действующему закону для этого требуется 7 лет. Такую информацию сообщил журналистам в парламенте заместитель министра внутренних дел Николай Мельченко.

— Вместе с тем, надо понимать, что, привлекая квалифицированных специалистов из-за рубежа, наше государство выплачивает им определенную материальную помощь. Так вот, в случае расторжения по их вине контракта с работодателями, иностранцы будут обязаны выплатить компенсацию в течение месяца. Эта сумма составляет около 480 рублей. Если не выплатят, то для них будет установлен запрет на въезд в Республику Беларусь, — подчеркнул Николай Мельченко.

Некоторые законодательные изменения касаются также иностранных студентов. Расширяется перечень оснований для получения ими разрешения на временное проживание. Планируется, что эта норма позволит расширить возможности учреждений образования по привлечению в нашу страну иностранцев для обучения, сбалансировать структуру экспорта услуг образования.

— Однако студенты, приезжающие в Беларусь из-за рубежа, должны соблюдать наши законы. Нередко получается так, что они прибывают будто бы для получения образования, а в реальности основная их цель — пересечение границы с Евросоюзом. Потом они туда и уезжают. Поэтому предлагаются определенные законодательные меры. Таким нарушителям грозит депортация и запрет на въезд в Беларусь, — добавил замминистра внутренних дел, отвечая на вопрос корреспондента МЛЫН.BY.

Как сообщалось ранее, принятый новый законопроект предлагает увеличить срок пребывания иностранных граждан в нашей республике без регистрации с пяти до десяти суток.

Николай Мельченко также сообщил, что для участия во II Европейских Играх в Беларусь уже собираются приехать более 20 тысяч человек. Цифра будет уточняться по мере реализации билетов.