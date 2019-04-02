На YouTube-канале Kurzgesagt появилось видео, показывающие последствия взрыва всего ядерного оружия в мире. Ролик сделан в стиле детского мультика.

Автор видео сообщает, что он собрал множество информации и поговорил с экспертами, чтобы понять последствия полномасштабной ядерной войны. Также отмечается, что в мире создано 15 тысяч ядерных бомб, и 14 тысяч из них находятся на территории России и США.

В ролике говорится, что для уничтожения города населением больше 100 тысяч человек необходимо примерно в среднем три ядерных бомбы. Существующим количеством ядерного оружия можно разрушить 4,5 тысячи крупных городов и убить около трех миллиардов человек.

Если бы все запасы ядерного оружия взорвались в одном месте, то образовался бы огненный шар диаметром 50 километров. Взрывная волна уничтожит все на площади трех тысяч квадратных километров и будет огибать землю десятки раз на протяжении нескольких недель. Кроме того, в радиусе 250 километров от эпицентра загорится каждое живое существо.