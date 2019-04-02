В период с 26 апреля по 12 мая Белорусская железная дорога назначила 40 дополнительных поездов, из которых 34 – в межрегиональном сообщении, 6 – в международном.

Об этом сообщает пресс-служба БЖД.

В межрегиональном сообщении дополнительные поезда будут курсировать между Минском и областными центрами: Гомелем, Витебском, Брестом и Могилевом, а также по маршрутам Минск–Мозырь (ст.Козенки) –Минск и Минск–Пинск.

Дополнительные международные поезда предусматриваются по маршрутам: Минск–Вильнюс–Минск, Санкт-Петербург–Брянск.

Работа по назначению дополнительных поездов будет продолжена с учетом увеличения пассажиропотока.

Более подробную информацию о расписании движения поездов и их маршрутах можно получить в контакт-центре БЖД по телефону 105, в железнодорожных кассах, а также на корпоративном сайте rw.by.