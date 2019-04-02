Могилевчанин ударил 60-летнюю жену ножом, причинив колото-резаную рану поясничной области. Об этом сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова. Инцидент произошел в пять часов утра в квартире на улице Орловского.

— Сотрудники отдела уголовного розыска застали дома уже успокоившегося 65-летнего могилевчанина, который рассказал, что произошло, — отметила Елена Симонова.

Женщина ответила, что никогда ему не изменяла, но муж продолжал нагнетать обстановку. Поскандалив, он взял в руки нож и ударил жену. Осознав, что произошло, вызвал скорую помощь. Сейчас пенсионер задержан. Правоохранителям он объяснил, что «просто приревновал» супругу.

К административной ответственности мужчина не привлекался, на учете в милиции не стоял. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения».