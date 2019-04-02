Герцогу и герцогине Сассекским разрешили завести официальную страничку в Instagram.

Сегодня, 2 апреля, на ней появился первый пост.

Всего за 40 минут с момента публикации первого поста на страничке sussexroyal – официальной страничке герцога и герцогини Сассекских в Instagram, на нее подписалось более 50 тысяч человек.

Первый пост носит абсолютно информативный характер: «Это официальная страничка Их высочеств герцога и герцогини Сассекских». А в фотоальбом вошли яркие и эмоциональные публичные моменты за последние полгода из жизни Меган и принца Гарри.