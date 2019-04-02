Творог — полезнейший продукт. Несмотря на огромную пользу, у этого продукта есть определенные противопоказания. Об этом пишет Сorpdidi.
Ограничить употребление или полностью убрать его из рациона врачи чаще всего рекомендуют в следующих случаях:
-Наличие атеросклероза.
-Непереносимость лактозы.
-Некоторые формы заболеваний ЖКТ.
-Больным, у которых плохо функционируют почки.
Но самый большой вред может нанести некачественный продукт. Чтобы не ошибиться с выбором, соблюдайте несложные правила, которые позволят вам из всего многообразия на полках магазинов выбрать наиболее полезный и натуральный вариант:
-В составе не должно быть дополнительных ингредиентов, химикатов и консервантов, только закваска и молоко.
-Выбирайте упаковки, на которых есть надпись «ГОСТ».
-Срок годности более 7 дней говорит о наличии консервантов.
-На поверхности не должно быть сыворотки, пожелтений или вкраплений.