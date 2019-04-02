Творог — полезнейший продукт. Несмотря на огромную пользу, у этого продукта есть определенные противопоказания. Об этом пишет Сorpdidi.

Ограничить употребление или полностью убрать его из рациона врачи чаще всего рекомендуют в следующих случаях:

-Наличие атеросклероза.

-Непереносимость лактозы.

-Некоторые формы заболеваний ЖКТ.

-Больным, у которых плохо функционируют почки.

Но самый большой вред может нанести некачественный продукт. Чтобы не ошибиться с выбором, соблюдайте несложные правила, которые позволят вам из всего многообразия на полках магазинов выбрать наиболее полезный и натуральный вариант:

-В составе не должно быть дополнительных ингредиентов, химикатов и консервантов, только закваска и молоко.

-Выбирайте упаковки, на которых есть надпись «ГОСТ».

-Срок годности более 7 дней говорит о наличии консервантов.

-На поверхности не должно быть сыворотки, пожелтений или вкраплений.