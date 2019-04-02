Несмотря на сложности, возникающие в отношениях Беларуси и России, в Союзном государстве присутствует тенденция позитива. Такое мнение высказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сегодня на пресс-конференции, приуроченной ко Дню единения народов Беларуси и России, передает БЕЛТА.

Григорий Рапота напомнил, что в нынешнем году исполняется 20 лет Договору о создании Союзного государства. «Любой процесс рождается в спорах, дискуссиях, столкновениях мнений, и это нормально, — сказал госсекретарь. — Главное, что общая тенденция положительная, и я готов это доказывать каждый день. Хочу пожелать, чтобы эта тенденция позитива, которая сложилась между двумя странами, сохранялась».

По его мнению, Союзное государство за 20 лет существования принесло положительные результаты во всех отраслях и сферах. «Но я хотел бы выделить три направления и поставить их в таком порядке, — продолжил госсекретарь. — Первое, конечно, — это социальная сфера, которая охватывает круг мероприятий, решений и действий, которые создают комфортную среду обитания на всей территории Союзного государства для россиян и белорусов. То есть создают те условия, когда россияне могут не чувствовать себя иностранцами на территории Беларуси, а белорусы могут не чувствовать себя иностранцами на территории России. Я не хочу сказать, что там все абсолютно вопросы решены, но прогресс очевиден».

В качестве второго направления Григорий Рапота выделил экономическую сферу. «Совершенно определенные достижения в самой сложной теме — экономической, — констатировал он. — Эта тема отличается тем, что, во-первых, огромный пласт нерешенных задач, но и не менее огромный пласт задач решенных. То есть сохранена кооперация промышленных предприятий, сохранено и взаимодействие, есть прогресс в структуре товарооборота, есть понимание, куда мы можем двигаться дальше, и есть в последнее время особенно заметные тенденции более глубокого взаимодействия именно в промышленной сфере».

Третьим направлением, в котором есть несомненные достижения, Григорий Рапота выделил вопросы военно-политического сотрудничества. «О них мы меньше всего говорим, наверное, потому, что там и меньше проблем, — сказал он. — Между военными двух стран полное взаимопонимание, по целям и задачам обеспечения безопасности Союзного государства тоже есть полное понимание, каких-то противоречий не наблюдается. С этой третьей позицией очень плотно связаны взаимоотношения во внешнеполитической сфере».

Григорий Рапота

Государственный секретарь Союзного государства