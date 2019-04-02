Двух сотрудников Московского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минска задержали по подозрению во взяточничестве, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

«Два сотрудника районного отдела по чрезвычайным ситуациям находятся под стражей. Управлением Следственного комитета по городу Минску проводится расследование уголовного дела, речь идет о взяточничестве, не единичный факт», — проинформировала Юлия Гончарова. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.430 УК (получение взятки).