ЧП на крупной строительной площадке в Минске: в результате несчастного случая умер рабочий.

МЧС сообщает, что следственный комитет проводит экспертизы, для уточнения причин смерти мужчины. 30 марта на строительстве в Минске произошёл несчастный случай. Упала плита и погиб рабочий. Трагедия случилась на стройке, которая идёт на улице Филимонова. В результате падения плиты погиб 52-летний мужчина. Сейчас следователи проверяют соблюдение всех мер безопасности, качества строительной техники и тросов, а также квалификацию рабочих, ответственных за передвижение плиты.