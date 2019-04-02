Работа правительства и местных органов власти вызвала критику председателя Комитета государственного контроля Леонида Анфимова, соответствующие заявления он сделал во вторник на совещании у президента по вопросам регионального развития.

Перед белорусскими властями стоит задача увеличения валового внутреннего продукта республики к концу следующей пятилетки до отметки в 100 миллиардов долларов. Через призму выполнения поручений главы государства, в том числе и по росту ВВП, глава КГК предложил рассмотреть и ситуацию в регионах.

«Никто не скажет, что они (задачи – Sputnik) надуманные или оторваны от реальной жизни. По сути, свод важнейших из них – это стратегическая программа действий как для правительства, так и для всей вертикали власти. Однако практика показывает, что по многим реализация идет со скрипом или на грани провала. Прежде всего это касается поставленной цели к концу следующей пятилетки практически удвоить стоимостный объем валового внутреннего продукта и выйти в долларовом эквиваленте на 100 миллиардов долларов», – высказался он.

По итогам прошлого и началу этого года решается эта задача «из рук вон плохо», констатировал Анфимов. По его словам, годовое задание по темпам роста ВВП в целом по стране провалено, а среди регионов его выполнили только Минск и Гродненская область.

«Пока подходы и правительства, и на местах чем-то напоминают действия старого правительства в Орше: шума много, а на выходе пока неутешительный результат», – добавил Анфимов, его слова привела БелТА.

Предыдущий состав белорусского правительства во главе с Андреем Кобяковым лишился должностей из-за срыва поручений главы государства по развитию Оршанского района. Президент высказывался о правительстве как о «пофигическом». Последней каплей стала поездка Лукашенко в Оршу в августе минувшего года – тогда же руководство правительства в республике было заменено.