Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 апреля провел встречу с Леонидом Зайцем и Михаилом Русым, сообщает пресс-службе президента Беларуси.

Глава государства пояснил мотивы, по которым названные чиновники недавно были освобождены от должностей Министра сельского хозяйства и продовольствия и заместителя Премьер-министра. Александр Лукашенко напомнил, что за все, что происходило в стране в сфере сельского хозяйства, они несли персональную ответственность. «Начиная от моих конкретных поручений по определенным культурам — лен, рапс и прочее — и до технологий в сельском хозяйстве и экспорта продукции на другие рынки, — сказал президент. — И я попросил бы вас еще раз, чтобы вы не думали, что это какой-то экспромт из-за какой-то фермы в Слижах. Слушайте, там есть кому заниматься фермами, и они должны были этим заниматься. Они сейчас и занимаются. Это дело прежде всего руководителя хозяйства и председателя райисполкома».

«Поэтому не надо думать о том, что беспорядок на фермах и машинных дворах в этом «Купаловском» (агрохолдинг «Купаловское» в Шкловском районе. — Прим.) привел к отставке одного и второго», — добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимо строгое соблюдение технологий и железная дисциплина: «Я предупреждал, особенно вас, Леонид Константинович, ни с кем не надо разговаривать. Все очень много говорят, но мало делают. Вы этот фактор не учли и упустили из виду. То же самое касается вице-премьера, который был ответственным за Могилевскую область».

Президент заявил, что пригласил Михаила Русого и Леонида Зайца, чтобы озвучить принятое им решение. Леонид Заяц займет пост председателя Могилевского областного исполнительного комитета, а Михаил Русый будет направлен на должность Помощника президента — инспектора по Могилевской области. Ожидается, что эти решения будут формализованы в ближайшее время. «Это приказ: вы вдвоем едете в Могилевскую область, наведете там железный порядок и доложите мне. Я буду у вас каждый месяц в Могилевской области. Чем смогу, тем помогу. Но прежде всего вы там посеете как надо, по технологии. И в течение месяца, если вам надо перевести Могилевщину на военное положение, как сейчас в «Купаловском», переводите».

Самое главное, что потребовал Александр Лукашенко, — организовать работу в сельском хозяйстве по технологии: «Заставьте, научите их действовать по технологии. Не может Могилевская область плестись в хвосте с такими почвами, которыми она обладает. Это прекрасные земли».

«Вы как граждане Беларуси мой приказ должны выполнить. Используйте любые законные методы, любое законное средство, чтобы там навести порядок и доказать, что вы технологичны и настоящие мужики», — резюмировал Глава государства.