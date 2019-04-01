В апреле в московском Арбитражном суде состоится второе заседание по иску известной российской фирмы, которая занимается сертификацией продукции. Ответчиком выступает белорусское ОАО «Беллис». Россияне считают, что белорусы в погоне за прибылью безосновательно порочат их деловую репутацию в глазах должностных лиц и хозяйствующих субъектов. Директор ОАО «Беллис» Юрий Пашик полагает, что данный иск имеет не экономический, а скорее политический характер.

Об этом он рассказал «Народной Воле».

Интервью Марины Коктыш с Юрием Пашиком читайте в газете за 2 апреля