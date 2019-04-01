В УВД Витебского облисполкома сообщили, что в Витебске хозяйка собаки за замечание напала на прохожую и изрезала ей лицо ножом.

В управлении рассказали, что хозяйка животного изуродовала прохожую за то, что та сделала ей замечание о нарушении правила выгула собаки. Как проинформировали в милиции, происшествие случилось 29 марта в Витебске возле одного из домов, расположенных по улице Гагарина. На сделанное прохожей замечание, что пес без намордника, хозяйка собаки сбегала домой за ножом и напала на женщину. Пострадавшая с множественными травмами лица госпитализирована.