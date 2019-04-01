Телеком-оператор МТС в мае запустит мобильную связь в тоннелях минского метро. Пассажиры смогут пользоваться 3G- и 4G-сетями между всеми станциями столичной подземки.

Связь будет доступна вдоль двух линий общей протяженностью свыше 37 км. Для реализации проекта используется специальный кабель, который излучает мобильный сигнал вдоль всего перегона.

Он подключен к радимодулям базовых станций МТС, установленных на каждой платформе и внутри технических помещений перегонов, и позволяет равномерно охватить связью каждый метр тоннелей метро. Такая технология уже успешно применялась в других городах мира.

Мобильный интернет в тоннелях метро планируется «разогнать» до LTE-скоростей. Несмотря на постоянное движение поезда, металлический корпус и большое число пассажиров, пропускная способность сети будет высокой.

«Организация мобильной связи в тоннелях минского метро — один из самых важных и ожидаемых проектов. Мы планируем, что еще до начала Европейских игр минчане и гости столицы смогут свободно пользоваться мобильным интернетом пока едут в поезде. Что важно, это будет не только 3G-связь, но и 4G, то есть скорость доступа будет достаточно высокой, чтобы использовать видеоконтент в столичной подземке», — отмечают в МТС.