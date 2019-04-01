В первый день апреля в Минске появилось новое отделение в больнице скорой помощи.

Речь идет об отделении краткосрочного пребывания, которое открылось 1 апреля в БСМП.

Как рассказали в эфире телеканала «Беларусь 1», новое отделение рассчитано на пребывание пациентов от нескольких часов до суток.

В указанное время медики проведут ряд обследований. И это не только анализы. Например, непосредственно в отделении смогут провести МРТ.

На основе полученных данных специалисты смогут определить, нуждается ли человек в дальнейшем лечении в стационарных условиях. Либо он может получить соответствующую помощь амбулаторно.

Отделение рассчитано на 25 пациентов. Отметим, что в Беларуси оно является единственным такого плана медицинским отделением.