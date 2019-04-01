В Беларуси изменились правила сбора дикорастущих ягод. В соответствии с постановлением министерства лесного хозяйства «О сборе дикорастущих ягод», которое вступило в силу 29 марта, людям разрешили использовать ручные комбайны при заготовке ягод в лесу.

Документ утвердил инструкцию о способах и приспособлениях для сбора и заготовки дикорастущих ягод в лесном фонде, которая включает требования к технологиям заготовки дикорастущих ягод, сообщили Телеграфу в пресс-службе Минлесхоза. Отныне собирать ягоды в лесу разрешается не только вручную, но и с помощью ручных приспособлений. Делать это можно на разрешенных лесных территориях.

Ранее использование разных приспособлений для сбора ягоды, в том числе популярных в народе «комбайнов», считалось незаконным. Запрет был связан с тем, что не было четко установленных требований к таким устройствам. С принятием постановления Минлесхоза и инструкции этот пробел устраняется: в документе прописаны требования к приспособлениям для сбора дикорастущих ягод в лесном фонде, которые не наносят вред ягодникам и не приводят к их уничтожению.

В пункте 7 инструкции прописано, что приспособление для сбора дикорастущих ягод состоит из зубьев, емкости накопителя, держателя (ручки) и отвечает следующим требованиям: расстояние между зубьями составляет не менее 0,5 см, корпус приспособления и зубья изготавливаются из пластмассы, металла, древесины, резины или их комбинации, в приспособлениях отсутствуют режущие края в зоне срывания ягод.

«Эти требования были разработаны для недопущения повреждения частей побегов дикорастущих растений, а требования к материалам приспособлений были установлены исходя из опыта других стран и возможностей производителей», — объяснили в министерстве.

В ней также уточняется, каким образом нужно использовать ручное приспособление во время сбора ягод. Собирать ягоды по новым правилам можно будет с этого сезона.