По данным Национального банка, на 1 января 2019 года в Беларуси средний банковский вклад составил 8,62 тысячи белорусских рублей.

Средняя сумма вклада на одного вкладчика-резидента в нацвалюте составила 3,74 тысячи рублей, в инвалюте – 6,4 тысячи долларов.

На одного владчика-нерезидента средняя сумма вклада в нацвалюте составила 15 тысяч рублей, в инвалюте – 14,17 тысячи долларов.

Среднестатистический белорусский вкладчик – женщина в возрасте от 55 лет (56,4%), вклад которой составляет в среднем 7,65 тысячи рублей, либо мужчина в возрасте 26-60 лет (54,1%), чей вклад составляет 10,91 тысячи рублей.

Отмечается также, что, как и прежде, белорусы отдают предпочтение вкладам в инвалюте – в настоящее время их доля в общем объеме срочных вкладов составляет 76,7%.