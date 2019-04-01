И что их остановит?

Розничные цены на автомобильное топливо с 31 марта снова увеличились на 1 копейку.

Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро теперь уже 1 рубль 49 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 60 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 81 копейку, ДТ — 1 рубль 60 копеек.

Это уже шестое изменение цен на топливо в этом году. Последнее было неделю назад: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.

По словам экономиста Леонида Злотникова, одной из причин роста цен на автомобильное топливо является то, что оба нефтеперерабатывающих завода в Мозыре и Новополоцке не приносят прибыли. Они должны большие деньги за оборудование, которое закупалось и устанавливалось во время реконструкции этих предприятий в последние годы.

— С другой стороны, уменьшились доходы заводов и государства от этих предприятий в связи с началом российского налогового маневра, что также отразилось на доходах белорусских НПЗ, — отмечает эксперт.

В конце прошлого года рост цен на топливо в Беларуси временно приостановился в связи с падением цен на нефть, но потом снова началось подорожание.

— С начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 14,3%, а розничные цены на моторное топливо за этот период увеличены в среднем на 3,25%, что не компенсировало роста затрат НПЗ на приобретение сырья, — сообщает пресс-служба «Белнефтехима».

Но главная проблема в другом, уверен Леонид Злотников.

— Глубина переработки у отечественных заводов несколько ниже, чем у предприятий западных стран, куда идет поставка белорусских нефтепродуктов. Там могут получать прибыть при таких ценах на сырье, при каких наши НПЗ не получают, — говорит экономист.

Выход светлых нефтепродуктов, прибыль от которых самая высокая, у белорусских НПЗ меньше. Топочный мазут большой прибыли не приносит. А нынешнее экономическое состояние не позволяет властям оказывать существенную помощь НПЗ. Экономист увязывает это с тем, что у белорусского государства накопилось много внешних долгов.

— Государство не может поддержать предприятия валютой, поскольку оно должно выплачивать внешние долги, — обращает внимание Леонид Злотников.

Почему же сразу не поднять цены на топливо более существенно, а не проводить подорожание постоянно по копейке?

— Государство трусливое, оно знает, что наступает людям на мозоль. По копеечке они еще будут терпеть, — говорит эксперт.

В прошлые годы, когда цены на топливо росли более существенно, это привело к акциям протеста, когда автомобилисты включали клаксоны, останавливались на дорогах.

— И власти ничего не могли с ними сделать. Это не колонну демонстрантов с флагами разогнать. Автомобилисты — это уже другая часть народа, публика посолиднее, поэтому власть боится, — отмечает аналитик.

Что касается дальнейшего роста цен, то, по мнению эксперта, до 2 долларов за литр они вряд ли поднимутся, но какой-то рост еще будет.

— Впрочем, ожидается снижение цен на нефть на мировом рынке. Если они упадут на 15-20%, то повышение цен на топливо, возможно, закончится, — заключает Леонид Злотников.

В 2018 году цены на топливо в Беларуси менялись 27 раз (а основном увеличивались на копейку).