Памятник Чапаеву в Гродно перенесут в музей

Такую рекомендацию дал художественно-экспертный совет по монументальному и монументально-декоративному искусству.

На основании рекомендации художественно-экспертного совета по монументальному и монументально-декоративному искусству Гродненский горисполком считает целесообразным перенести бюст Василия Чапаева с улицы М.Василька в музей.

Такой ответ получил местный активист Евгений Аснаревский от руководства города и опубликовал его в своем блоге в Facebook.

Уместность бюста Чапаева, героя гражданской войны в России, который ни разу не был в Гродно, местные жители начали обсуждать после того, как 18 февраля городские власти сняли бюст с постамента и отправили на реконструкцию. Под петицией с призывом не возвращать памятник на прежнее место подписались 238 человек.

Предлагалось также вместо Чапаева установить памятник поэту Михасю Васильку. Соседнюю улицу назвали в его честь еще в 1994 году. Ранее она также носила имя Чапаева. В ответе горисполкома говорится, что на установку такого бюста в городском бюджете денег нет и в ближайшее время его установка не планируется.